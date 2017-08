Negatief zwemadvies voor Wedderbergen

(Foto: RTV Noord)

Voor de zwemplas in recreatiegebied de Wedderbergen bij Wedde geldt een negatief zwemadvies. Dat hebben de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's bekend gemaakt.

Het water in de recreatieplas bij de Urnenhoeve voldoet niet aan de kwaliteit. Er zijn bacteriën in het water gevonden die maag- en darmklachten veroorzaken.



Ook voor diverse zwemplekken aan het Lauwersmeer, strand Meerwijk aan het Zuidlaardermeer, De Lijte aan het Paterswoldsemeer, Kardinge in de Stad, Moekesgat in Ter Apel, Borgerswold en Langebosch in Veendam wordt gewaarschuwd niet te gaan zwemmen.