PvdD: 'Noodfonds is er alleen voor boeren die kippen niet afmaken'

Als er een noodfonds komt voor eierboeren die lijden onder de eiercrisis, dan mogen alleen boeren die hun kippen laten leven er gebruik van maken. Dat vindt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.

De fractie maakt zich zorgen om de mogelijke ruiming van duizenden leghennen die besmet zijn met fipronil. Een aantal boeren kiest er voor om ze af te maken en er nieuwe voor terug te kopen.Een andere optie is om ze vijf weken lang te laten ontgiften. Dan ligt wel de eierproductie stil. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vindt dat echter de enige denkbare optie.'Om die reden vragen wij het college naar een noodfonds voor juist die boeren die kiezen voor het in leven houden van hun dieren', zegt De Wrede.'Boeren die gelijk hun kippen laten dood maken omdat het ze te duur is om ze te laten leven, mogen niet beloond worden', vervolgt De Wrede.'Wij vinden dat de tijd voorbij moet zijn dat een dier slechts een product is, waarvan het welzijn niet meetelt. De overheid dient dat ook uit te dragen.'