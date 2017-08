'In deze staat zijn de miniaturen onverkoopbaar'

Fractie Mellies wil van het college in Stadskanaal weten wanneer de miniaturen van het mislukte project Miniatuurpark Stadskanaal verkocht gaan worden. Fractievoorzitter Jur Mellies heeft schriftelijke vragen gesteld.

Het dossier 'Miniatuurpark Stadskanaal' is een langslepende kwestie in de Kanaalstreek. Zo'n acht jaar geleden vatte toenmalig wethouder Ferry Booij (VVD) het plan op om een toeristische attractie naar Stadskanaal te halen in de vorm van een miniatuurpark. Er werd voor 300.000 euro aan miniaturen gekocht, die vanuit Appelscha naar Stadskanaal kwamen.Het doel was om een park op te tuigen, maar toen de economische crisis op haar hoogtepunt was, trok projectontwikkelaar Piet Plezier zich terug. Het plan ging niet door en de miniaturen van onder andere het Groninger station en de stadsschouwburg belandden in een loods nabij de vuilstort.Raadslid Jur Mellies nam onlangs een kijkje bij de miniaturen. Hij schrok van wat hij daar aantrof. 'De miniaturen zijn in deze staat onverkoopbaar', stelt hij. 'Ik wil daarom van het college weten wat nu de plannen zijn met de miniaturen, welke boekwaarde het heeft en of er onlangs nog geïnteresseerden waren in het park.' Volgens Mellies heeft het park veel van zijn waarde verloren.De gemeente Stadskanaal laat in een reactie weten nog altijd te hopen op een koper. Volgens de gemeente is de boekwaarde van de miniaturen nihil, en zijn er plannen om met maatschappelijke instellingen de verloederde miniaturen op te knappen voor de verkoop.'Mogelijk verkopen we het park in delen, dat is afhankelijk van de interesse', zegt wethouder Goziena Brongers (CDA). 'We willen de boel wel opknappen, maar dat doen we niet om de miniaturen alsnog in een loods te laten staan.'