Thijmen Kupers: 'Finale was bijna een zekerheidje'

'Ik loop nog mank, heb weinig geslapen vannacht en ik vond het ook verschrikkelijk vervelend om die halve finale te zien', vertelt Thijmen Kupers.

Voor de atleet eindigde het WK atletiek gisteravond in een drama. Kupers moest zich afmelden voor de halve finale van de 800 meter, want tijdens de warming-up raakte de atleet van Groningen Atletiek geblesseerd aan zijn kuit.De atleet baalt. 'Het hele plan dat we hadden bedacht, kwam precies tot uiting in de halve finale. Ik wist dat ik goed was, maar door zoiets kun je gewoon niet meedoen. Je laadt jezelf op en dan eindigt het zo.'De finale lag volgens Kupers binnen handbereik. 'Eigenlijk was het bijna een zekerheidje als je de halve finale terugkijkt en dat maakt het extra frustrerend. Als je nou een verschrikkelijke tijd had gelopen...', maar Kupers was goed in vorm.Even voor de halve finale rende hij nog een 200 meter. 'Maar het was verschrikkelijk, met pijn kun je gewoon niet afzetten.' Kupers was blij dat hij de keuze om te stoppen met zijn coach en fysiotherapeut kon maken.'De fysio die erbij stond, zei dat het niet om aan te zien was. Bij de laatste versnelling schoot het erin. Als ik enigszins had kunnen starten dan was ik wel van start gegaan', vertelt Kupers. 'Maar het ging echt niet.'De hardloper was niet de enige atleet met pech. 'Ik lig op de kamer met Menno Vloon en die landde ook verkeerd op de mat. We hadden echt een pechkamer', verzucht Kupers.Door zijn blessure is het atletiekseizoen voor hem voorlopig voorbij. 'Het is nu weer een jaar wachten. Ik ga nu eerst even m'n hoofd leegmaken en volgend seizoen is er weer een WK indoor, dus hopelijk dan daar maar revanche.'