Bewoners Diepswal: 'We willen een nieuwe brug'

(Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) Arie Broere en Imko Smid voor de sluis (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

De oude sluis langs de Diepswal in het Leek moet nodig hersteld worden, vinden de bewoners. 'Ik vind het niet leuk, hartstikke simpel. Ik moet er elke dag tegenaan kijken', aldus Imko Smid, die tegenover de sluis woont.

De sluis zit er om het hoogteverschil tussen het Leekstermeer en Zevenhuizen op te vangen. 'Er is zo'n zeven meter verschil. En wij zitten hier ongeveer op de helft', aldus Smid.



Waterniveau

Vroeger werden er nog boten doorgesluisd, maar nu gaat dat niet meer. 'Hij wordt alleen nog gebruikt om het waterniveau te regelen', aldus bewoner Arie Broere.



Klapbrug

De buurt wil graag dat de oude vervallen sluis wordt opgeknapt. 'Het liefst willen we de oude klapbrug die hier vroeger stond weer terugkrijgen. In de nieuwe wijk Oostindie, wat achter de Diepswal ligt, hebben ze een ontzettend mooie nieuwe brug neergezet en wij zitten hier met de oude rommel', aldus Smid.



Subsidie

'De gemeente is druk bezig om subsidiemogelijkheden te vinden om hier weer iets klaar te krijgen. Ik denk wel dat er 1,5 tot 2 miljoen nodig is voor een totale reparatie van een klapburg met alles erop en eraan', zegt Imko Smid.



In september komen de bewoners en de gemeente weer bij elkaar.