Knoalster kippenboer baalt van NVWA: 'Hoe meer vrij kan een ei zijn?'

De kippenboeren Hans en Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal balen van de maatregel die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor hun fipronilvrije eieren doorvoert.

Ondanks het feit dat deze eieren door de NVWA nu twee keer gecontroleerd zijn en schoon zijn bevonden, mogen de eieren niet richting de supermarkten voor consumptie. De NVWA geeft wél toestemming om de eieren te verkopen aan bedrijven, die ze bijvoorbeeld in de productie van mayonaise kunnen verwerken.'De eieren uit de tweede stal zijn schoon en tot twee keer schoon bevonden door de NVWA', zegt Anne-Greet Wilting. 'Nu wil de NVWA via monsters de eieren nog een keer testen en het bijzondere is dat ze deze schone eieren niet zien als consumptie-eieren. Wij vragen ons af: hoe meer vrij kan een ei zijn van fipronil?'De gevolgen zijn voor de Knoalster kippenboeren groot: 'De eieren kunnen dus alleen verkocht worden aan de industrie, om er mayonaise en dergelijke producten van te maken. Maar de opbrengst is voor ons beduidend lager dan wanneer we de eieren voor consumptie in de supermarkt verkopen.'De pluimveehouders wachten nu het bericht van de NVWA af wanneer de eieren wél weer worden vrijgegeven voor consumptie. Voor de kippen die wél besmet zijn met fipronil is een besluit in zicht: de familie Wilting is met de NVWA in onderhandeling om deze kippen te ruimen. Het gaat om 45.000 kippen van de in totaal 95.000 die besmet zijn.'Maar wanneer we dat doen is nog de vraag', geeft Anne-Greet Wilting aan.De NVWA heeft, ondanks het verzoek van RTV Noord, nog niet gereageerd op het verhaal van de familie Wilting.