Veroorzaker van zwaar ongeluk betuigt spijt

Een 23-jarige motorrijder uit Groningen hoorde maandag in de rechtbank een eis van veertig uur werkstraf. Hij botste vorig jaar bij het inhalen van een vrachtwagen op een tegemoetkomende auto.

Een inzittende verbrijzelde hierbij haar voet.Op 17 juni 2016 maakte de man een ritje op zijn motor. Op de Winschoterweg bij Waterhuizen reed hij achter een vrachtwagen. In een flauwe bocht haalde hij de vrachtwagen in en kwam in botsing met een tegemoetkomende auto.De bijrijder van de auto verbrijzelde hierbij haar voet. Voor de motorrijder zag het er ook niet goed uit. Hij belandde in een sloot met zijn hoofd naar beneden.De man heeft veel spijt, zo vertelde hij tijdens de zitting. 'Het is een heel naar gevoel. Dat je überhaupt iemand iets aandoet is verschrikkelijk, maar dat ze ook nog erger gewond is dan ik is helemaal erg.'De rechter wilde vooral weten waarom de man wilde gaan inhalen. De motorrijder zegt zelf dat hij goed had gekeken. 'Je ziet het weiland en je hebt overzicht. Ik wachtte even en haalde in. Achteraf blijkt het niet zo te zijn. Toen dacht ik dat het goed was, maar de beslissing was fout.'De officier vindt dat de man zich had moeten realiseren dat als je in een bocht inhaalt, ook al is dit een flauwe bocht, je een deel van het zicht mist. De verdachte heeft volgens de officier niet alle voorzorgsmaatregelen genomen en is dus onvoorzichtig geweest.De advocaat van de man is het hiermee eens. 'Helder is dat er een verkeersfout is gemaakt. Maar is een verkeersfout ook gelijk onvoorzichtig gedrag?' Volgens de advocaat niet.Het slachtoffer maakte gebruik van haar spreekrecht. Haar man las haar verklaring voor. Zo vertelde hij dat zij niet alleen slachtoffer is, maar het hele gezin. 'Ze moet leven met de beperking en dat niets meer vanzelfsprekend is. Daar kan ik niet mee leven.'De officier hield bij de eis rekening met het feit dat de jongen zijn leven goed op de rit heeft. Hij studeert en kwam niet eerder in aanraking met justitie. Verder heeft het ongeluk veel impact op hem gehad en zocht hij na het ongeluk gelijk contact met alle betrokkenen.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.