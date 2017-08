Weer kort geding tegen de NAM

Een voorschot van 350.000 euro. Dat bedrag eisen Harm Janssens en Henriëtte Hogewind woensdag in een kort geding van de NAM.

Het gaat daarbij om compensatie voor het waardeverlies bij de verkoop van de Aylsumaheerd in Westeremden, in het hart van het aardbevingsgebied.Die karakteristieke boerderij hebben ze ruim drie jaar geleden verkocht om in het Overijsselse Lettele een nieuw bedrijf te kunnen beginnen. Met fors verlies.Ze leveren een kleine miljoen euro in. Dat is volgens hen volledig te wijten aan de aardbevingsproblematiek, die net in die periode in volle omvang losbarstte.Janssens en Hogewind zijn al drie jaar met de NAM in gevecht over compensatie van het waardeverlies. Zo hebben ze een beroep gedaan op de Waarderegeling van de NAM. En die houdt hen aan het lijntje, vinden ze.Zo beloofde de NAM dat er een jaar geleden een conceptrapportage op tafel zou komen, maar die is er nog steeds niet. Het paar is het wachten nu zat en heeft daarom een kort geding tegen het gasconcern aangespannen.Er is spoed geboden, laat hun advocaat Ludith Haarsma weten. Doordat de NAM maar niet over de brug komt, dreigt het nieuwe bedrijf van het paar in Lettele in zwaar financieel weer te komen.Om die reden wordt geëist dat het voorschot van 350.000 euro al een dag na de uitspraak in het kort geding door de NAM aan de gedupeerden wordt overgemaakt.