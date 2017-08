Ceresdorp Musselkanaal krijgt een nieuw wijkcentrum

Het nieuwe wijkcentrum komt in plaats van De Stobbe (Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

Het nieuwe buurtcentrum voor de Cereswijk in Musselkanaal komt in zicht. De gemeente Stadskanaal, Welstad en OPRON stellen bijna een miljoen euro beschikbaar om het voormalige schoolgebouw van De Meander om te bouwen tot wijkcentrum.

Daarmee lijkt een lang gekoesterde wens voor het Ceresdorp in vervulling te komen. De buurt roept al jaren om een nieuw wijkcentrum als vervanging voor het zwaar verouderde centrum De Stobbe in de Cereswijk.Het nieuwe wijkcentrum moet gebruikt worden door de welzijnsorganisaties Tinten en Welstad, basisschool de Badde en de buurt wil er zelf in kunnen. Het gebouw wordt voornamelijk gebruikt door Welstad en De Badde.Het leegstaande gebouw van CBS De Meander wordt gerenoveerd voor 750.000 euro en 281.000 euro voor incidentele kosten van de renovatie. De levensduur van het gerenoveerde gebouw wordt geschat op pakweg 20 jaar.