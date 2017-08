Speeltuin Winschoten krijgt pipowagen en nieuwe toestellen

Kleurige glijbanen, schommels en speeltoestellen voor jong en oud; de Winschotense speeltuin van speeltuinvereniging St. Vitusholt ondergaat een behoorlijke opknapbeurt. Volgend jaar wordt het 60-jarig jubileum gevierd.

Voorzitter Hendri Mulder kijkt om zich heen. Sinds zijn vijftiende is hij lid, inmiddels al dertig jaar. Sinds 2009 is hij voorzitter. 'Na al die jaren opbouwen kan ik alleen maar tevreden zijn', concludeert Mulder. De speeltuin investeert zo'n 35.000 euro.Dag en nacht staat Mulder klaar voor de speeltuin. 'Het vergt een enorme inzet. Fondsen beroeren, activiteiten organiseren en sparen. Beetje bij beetje bouw je dit dan op.' Daarmee doelt hij op alle speeltoestellen om zich heen.Vijftien mensen runnen de stichting die de speeltuin onderhoudt. 'Het is een gezellig groepje. Je kunt dit ook met zestig man doen, maar deze vijftien mensen zetten zich echt volledig in.'Even geleden ontving het bestuur een subsidie van 5.000 euro van de gemeente Oldambt.Nieuw in het speelpark zijn twee pipowagens, eentje is knalpaars. 'Die zetten we in voor kinderfeestjes, de kinderen kunnen er patat eten. Een keer wat anders dan in een zaal.'Ook kreeg de speeltuin een zandbank voor de allerkleinsten en andere nieuwe speeltoestellen zijn aangeschaft.Volgend jaar bestaan ze zestig jaar en Mulder is ambitieus. 'We hebben nog steeds investeringsplannen. Zoals een uitkijktoren van vijftien meter hoog, iets voor oudere kinderen en ouders en ook het nieuwe terrein achterin ligt nog braak', wijst hij.Zijn droom voor de speeltuin? 'We willen heel graag overstappen op een monorail. Maar dan wel fietsend en niet elektrisch!'