Kim Polling en Henk Grol geselecteerd voor WK Judo

Kim Polling en Henk Grol tijdens het Olympisch judotoernooi in Rio (Foto: ANP (Bewerking Tristan Braakman))

Kim Polling en Henk Grol keren tijdens het WK judo in Boedapest terug op de mat. Bondscoach Maarten Arens heeft het tweetal opgenomen in de selectie voor de mondiale eindronde in de hoofdstad van Hongarije.





Operaties

Polling moest na de Spelen meerdere operaties ondergaan vanwege een elleboogblessure. Grol overwoog na Rio te stoppen, maar besloot later toch nog door te gaan.



De Nederlandse selectie voor het WK bestaat uit twaalf judoka's. De mondiale eindronde begint op 28 augustus met de lichtste gewichtsklassen en eindigt op 3 september met de landenwedstrijden.



Volledige selectie

De volledige WK-selectie bestaat uit: Margriet Bergstra (-57 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg), Sam van 't Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End (-90 kg), Henk Grol, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg).



