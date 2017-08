Nienhuis gaat spelen op Het Kasteel

Leonard Nienhuis speelt het komende seizoen voor Sparta Rotterdam. De 27-jarige doelman uit Aduard heeft een contract getekend voor één jaar met een optie voor nog een seizoen.

Nienhuis komt transfervrij naar Het Kasteel, nadat hij de afgelopen vijf seizoenen uitkwam voor SC Cambuur uit Leeuwarden.Nienhuis begon in de jeugd van FC Groningen en maakte in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal voor SC Veendam.