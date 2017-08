Bloembakken, drempels of toch een 'Portugees' stoplicht?

Elk dorp in de provincie Groningen heeft er last van. Automobilisten die de toegestane snelheid in de bebouwde kom overtreden. Om het verkeer te remmen, zijn in sommige plaatsen snelheidsmeters, drempels of bloembakken geplaatst. Maar is dat de oplossing?

We betrappen nog dagelijks hardrijders. Henny Verboom - inwoner Warfhuizen

In De Marne zorgen de bloembakken voor discussie. Ook afgelopen weekend weer. In Westernieland heeft de gemeente in samenwerking met Dorpsbelangen vorige week woensdag bloembakken geplaatst om het verkeer te remmen. Maar twee dagen daarna ging het mis.Een trekker met aanhanger botste tegen de betonnen bakken. De combinatie viel om. De bakken op de weg zijn daar al langer een punt van discussie, want landbouwers ondervinden hinder van deze obstakels. Ze kunnen er moeilijk omheen manoeuvreren.De bloembakken zijn na de aanrijding weggehaald. 'Na het ongeval liepen de emoties wat op tussen voor- en tegenstanders. We hebben besloten daarom opnieuw de discussie te voeren, maar niet op straat', vertelt wethouder Kor Berghuis. In september gaat de gemeente weer met het dorp om tafel om te kijken hoe het verder moet.In Warfhuizen staan ook bloembakken op de weg. 'Eén daarvan wordt regelmatig ondersteboven gereden. Doordat mensen misschien niet goed opletten of te hard rijden', vertelt Henny Verboom van de actiegroep Lijn 30 uit Warfhuizen. Zij hebben zich hard gemaakt voor verkeersremmende maatregelen. Daar zijn de bakken en een herinrichting van de weg het resultaat van.'Het helpt een beetje. We kunnen nog steeds dagelijks mensen betrappen op te hard rijden. 30 rijden is ook lastig, maar je hoeft hier niet met 80 doorheen te rijden', vertelt Verboom.In Portugal hebben ze hier een speciaal stoplicht voor. Binnen de bebouwde kom staan stoplichten die op rood springen als men zich niet aan de snelheid houdt. Bijvoorbeeld in zones waar de maximumsnelheid 30 of 50 kilometer per uur is.Dit idee legt RTV Noord voor aan enkele verkeerswethouders. 'Ik vrees dat deze voorzieningen heel duur zullen uitvallen, zowel in aanschaf als in handhaving', zegt Bert Westerink, de wethouder van Winsum. Ook vraagt hij zich af wat het effect zal zijn. Zo staan er al stoplichten voor zebrapaden in de gemeente. Maar die ziet men regelmatig over het hoofd.In de gemeente De Marne zijn de stoplichten al eens besproken tijdens de uitvoering van een verkeersveiligheidproject. Daar kwam toen ook uit dat de aanschaf, de handhaving en het onderhoud te duur zijn.Ze gaan er binnenkort wel experimenteren met een smiley die afhankelijk van de snelheid een boos of blij gezichtje laat zien. 'Maar je blijft altijd een groep overhouden waar het gedrag heel moeilijk van te beïnvloeden is', vertelt wethouder Mariëtte de Visser.In Bedum vragen ze zich af of zo'n Portugees stoplicht binnen de Nederlandse wetgeving kan passen. 'Het effect kan gevaarlijk zijn, immers als er ineens een rood stoplicht komt zonder duidelijke reden. En zijn wij Noord-Europeanen dan wel geduldig genoeg om voor niks te stoppen?', vraagt wethouder Johannes de Vries zich af.Voor verkeerspsycholoog Dick de Waard is dit type stoplicht onbekend. 'Het is wel sympathiek: in plaats van repressieve handhaving probeer je direct ongewenst gedrag te beïnvloeden. Zeker als de snelheid niet extreem veel boven de limiet ligt, lijkt het mij een mooie methode', vertelt hij.Achteraf snelheid beboeten heeft volgens de verkeerspsycholoog als nadeel dat men 'niet direct een tik op de vingers krijgt' en niet direct van zijn fouten leert. 'Hoe meer tijd daartussen zit, hoe minder men er van leert. Bij de Portugese methode volgt de respons direct. Als het zo is dat bestuurders daar niet door rood rijden en snelheid verminderen, dan werkt het natuurlijk', aldus Dick de Waard.Daar zijn de meningen dus over verdeeld. Duidelijk is wel dat hardrijders door de dorpsstraten een blijvend heet hangijzer is.