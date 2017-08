Hoe ziet de nieuwe spoorlijn naar de Eemshaven eruit?

Benieuwd naar de nieuwe spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven? Beheerder Prorail is druk bezig met de aanleg van het spoor tussen beide plaatsen en maakte luchtbeelden van het werkterrein.

Begin juli begon ProRail met het doortrekken van de spoorlijn vanaf Roodeschool naar de Eemshaven. In april 2018 moeten de eerste treinen er rijden.Het is de bedoeling dat de trein meerdere keren per dag naar de Eemshaven gaat rijden. Daarnaast zullen de treinen goed aansluiten op de boten.Ook wordt het spoor tussen Roodeschool en Eemshaven met drie kilometer verlengd.