In beeld: Werkzaamheden Esperantostraat en Helperzoomtunnel

Bij de Esperantostraat en de Helperzoomtunnel wordt de komende week en het komende weekend dag en nacht gegraven en geboord. Het zijn werkzaamheden ter voorbereiding op de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Maandag is een groot gat bij de spoorwegovergang gegraven voor het plaatsen van betonnen tunnelelementen. In de nacht van maandag op dinsdag worden er 18 betonnen elementen geplaatst. Ook zijn er inmiddels leidingen van het oude riool verwijderd en wordt iets zuidelijker begonnen met de aanleg van het nieuwe riool.De komende tijd wordt aan de Esperantostraat onder andere een oude kademuur op het bouwterrein gesloopt die onderdeel was van een spoorbrug. Ook worden voorbereidingen getroffen om de nieuwe tunnel onder het spoor te kunnen schuiven. De tunnel wordt eerst naast het spoor gebouwd.'We werken echt met een vijf minuten-planning', vertelde Bert Kramer van Combinatie Herepoort (de aannemerscombinatie die de werkzaamheden uitvoert) eerder. 'Als iets uitloopt, moeten we een back up hebben om die vijf minuten in te halen.'Het treinverkeer ligt in de periode van 6 tot 14 augustus bovendien stil tussen Groningen, Assen, Winschoten en Veendam.