Tweede (vakantie)huisje: 'De vraag groeit, nu de prijs nog'

Een tweede (recreatie)huisje wordt steeds populairder. 'Mensen hebben wel door dat het geld op de bank zetten tegenwoordig niets meer oplevert', zegt voorzitter Jan Palland van de Groninger afdeling van makelaarsvereniging NVM.

Wel is hier in de provincie nog een flinke discussie over permanente bewoning. Veel omwonenden willen niet dat recreatieparken permanent bewoond worden. Zo verbood de gemeente Hoogezand-Sappemeer dit onlangs nog bij het zogenoemde Smurfendorp.Dat heeft volgens Palland als gevolg dat beleggers ook steeds vaker een 'normale' tweede woning kopen. Die mag immers het hele jaar door worden verhuurd. Op deze manier levert dat ook meer inkomsten op.Wie een tweede woning koopt, heeft lang niet altijd meer een hypotheek nodig. 'Eén op de acht mensen rekent 'contant' af', weet Palland.Dat er steeds meer mensen een recreatiewoning zoeken, verbaast hem niet. 'We willen steeds meer. Eerder gingen we kamperen, toen huurden we stacaravans en nu willen we complete huisjes op vakantie.'De markt voor een tweede woning kende wel een flinke dip tijdens de crisis, vervolgt de makelaar. 'De vraag is er weer, maar we zijn nog niet weer op het prijsniveau van voor 2008.'Bovendien staan er in Groningen nog wel wat vakantiehuisjes te koop. 'Denk aan het Zuidlaardermeer, bij Vlagtwedde of in de buurt van Lauwersoog', somt Palland op.Hij ziet dat vooral de Waddeneilanden populair zijn in het noorden. Als voorbeeld noemt Palland Ameland. Wie daar een vakantiehuisje heeft, krijgt elke maand netjes geld op de rekening gestort. 'De parkeigenaar, in dit geval Landal, regelt alles voor je. Dat is dus makkelijk verdiend.'