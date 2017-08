Noord Vandaag: 'We zijn Sjompen'

(Foto: RTV Noord)

De Groninger rapformatie Wat Aans brengt binnenkort een nieuwe single uit: Sjomp. Rappers Rik Baptist en Teun Heuvel schuiven aan tafel en spelen een stukje van het nieuwe lied. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Rik Baptist en Teun Heuvel wilden iets doen met het schierste woord van Groningen. 'We gedragen ons allemaal wel eens als een sjomp. Bijvoorbeeld tijdens een avond stappen', legt Teun uit. 'We hopen dan ook dat alle sjompen zich aangesproken voelen door het nummer en het aanslaat.'



De rappers vertellen hoe sjomp ze zelf zijn, wat de verklaring is voor hun succes van rappen in het Gronings en meer.



Vakantiehuisjes

De handel in vakantiehuisjes zit in de lift. Landelijk zijn er het afgelopen jaar 20 procent meer recreatiewoningen verkocht. Ook in Groningen gaat het de goede kant op. De belangrijkste oorzaak? De lage spaarrente.



'Mensen hebben wel door dat het geld op de bank zetten tegenwoordig niets meer oplevert', zegt voorzitter Jan Palland van de Groninger afdeling van makelaarsvereniging NVM.



Noorderzon

Als u de afgelopen dagen in het Noorderplantsoen bent geweest kan het u niet ontgaan zijn: de opbouw van het Noorderzonfestival is in volle gang. Wat ooit begon als een kleinschalig festival is uitgegroeid tot een hoogtepunt van de culturele zomer in Groningen waar mensen uit de hele wereld op afkomen.



Dat heeft heel wat voeten in de aarde volgens Milou de Boer, die de PR en communicatie van Noorderzon verzorgt. 'In tien dagen bouwen we eigenlijk een heel dorp, compleet met waterleidingen en stroom.'



Meer in Noord Vandaag:

- De NAM geeft vooralsnog geen duidelijkheid of zij zich gaat beroepen op verjaring van schade door aardbevingen en mijnbouwschade.

- Wie eieren wil kopen in onze provincie, vist vaak achter het net. Veel supermarkten verkopen geen eieren vanwege de fipronil-rel.

- Het broedseizoen voor lepelaars op Schiermonnikoog is dramatisch verlopen. En dat ondanks een recordaantal nesten.

- Als de bouwvakvakantie is begonnen, wordt in Veendam drie maandagen achter elkaar de Vakantiemarkt gehouden. Ronald gaat op onderzoek uit.



Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.