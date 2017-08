Nieuwe vergunning scheepswerf Pattje wordt ook aangevochten

De vergunning van de gemeente Hoogezand-Sappemeer waarmee scheepswerf Pattje aan het Winschoterdiep open kan blijven, wordt aangevochten door Natuur- en Milieufederatie Groningen.

Dit bleek maandag bij de Raad van State waar Pattje een rechtszaak heeft lopen tegen de provincie Groningen die Pattje wilde sluiten.Door het bezwaar van Natuur- en Milieufederatie Groningen moet er een ecologisch onderzoek komen naar het weglekken van dampen van verfoplosmiddelen uit de loodsen. Hoogezand-Sappemeer heeft het ontwerp van de vergunning klaar liggen.Eigenaar Bauke Adema vertrouwt erop dat de vergunning wordt verleend en dat 95 man aan het werk kunnen blijven.De provincie wilde de vergunning niet geven vanwege geluidoverlast voor omwonenden. Door een wijziging van de wet gaat de gemeente voortaan hierover. Pattje zegt aan de geluidseisen en andere voorschriften te kunnen voldoen.De scheepswerf heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor een schade die volgens Adema in de miljoenen euro's kan lopen. De schade zou zijn ontstaan door berichtgeving van de provincie dat de werf op 1 januari dit jaar dicht zou gaanDoor die berichtgeving zijn volgens Adema orders afgezegd en wilden leveranciers niet meer leveren of alleen tegen vooruitbetaling. Uitspraak van de Raad van State in de kwestie met de provincie volgt over enkele weken.