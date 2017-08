Pas op de plaats na protest tegen versterken huurwoningen

Het versterken van twaalf huurwoningen in de wijk Tjamsweer in Appingedam is vijf weken uitgesteld. Aanleiding is het protest van bewoners.

Begin september zou met de omvangrijke klus aan de Prinsesseweg worden begonnen. Dat is door Woongroep Marenland verschoven naar half oktober.'De huurders vinden dat het allemaal te snel gaat. Daarom hebben we een pas op de plaats gemaakt, om het allemaal goed te laten landen en nog meer voorlichting te geven ', zegt directeur Gerke Brouwer van Marenland over de vertraging.Een deel van de huurders eist dat de woningen worden gesloopt en herbouwd. Volgens hen zijn de huizen zeer slecht onderhouden. Het steekt hen dat het versterken beperkt blijft tot de buitenkant. Met als de gevolg dat de problemen binnen, zoals verzakte vloeren, niet worden aangepakt.'Straks is de buitenkant opgeknapt en blijft het aan de binnenkant een rotzooitje ', verzucht huurder Frans Mulder. Straatgenoot Jannes Aalders: 'Dai hoezen bin viefenfattig joar old. Dai bin oaf; dai bin muide.'De meningen over de omvang van het verzet verschillen. Mulder is inmiddels de deuren langs geweest. Volgens hem weigeren op een enkele uitzondering na alle huurders een handtekening te zetten onder de aan hen voorgelegde overeenkomst voor het versterken. 'Daar is geen twijfel over mogelijk.'Verhuurder Marenland zet daar vraagtekens bij. 'Vijf mensen hebben ons laten weten positief te zijn over het versterken ', reageert Brouwer.Het uitstel betekent niet dat de plannen worden aangepast. 'Wij hebben onze keuze voor versterken gemaakt ', laat de directeur van Marenland weten.Een deel van een huurders kondigt aan daar dwars voor de te gaan liggen. 'Dit kan zo niet. Ik heb al gezegd: als jullie dit doorzetten, zie ik jullie voor de rechtbank ', laat Mulder strijdvaardig weten.