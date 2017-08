Geen eieren in de schappen bij veel supermarkten

Het is lastig om eieren te kopen in onze provincie, door de met fipronil besmette eieren. Ook bij de Albert Heijn in Winsum zijn de schappen vandaag nog leeg.

'Sommige klanten zijn wat boos en teleurgesteld. Ze vragen waarom we dit doen. Daar hebben wij geen invloed op, want als de NVWA dat wil, dan gaan we daar gewoon in mee', zegt Wouter Jansen van de Albert Heijn in Winsum.Nu de schappen leeg zijn zou je denken dat het voor hobbyboeren gouden tijden zijn. Voor Edwin Spa uit Uithuizermeeden is dat niet het geval. 'Voor mij maakt het niks uit. Ik heb maar een paar kippetjes en de eieren kan ik altijd al heel makkelijk kwijt. Het is ook niet de bedoeling dat we meer kippen gaan houden', aldus Spa.Wel merkt de hobbyboer uit Uithuizermeeden dat er ook angst heerst bij kippenvlees. Hij krijgt vragen of zijn kippen behandeld zijn met fipronil. 'Maar dat doen we niet', zegt Spa.Wanneer zijn er weer eieren verkrijgbaar in Winsum? Jansen: 'Ik verwacht dat we woensdag weer eieren kunnen verkopen.'