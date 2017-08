Bondscoach heeft stevig gesprek met Brouwer na uitschakeling op WK

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer heeft samen met Robert Meeuwsen een stevig gesprek gehad met bondscoach Gijs Ronnes. Laatstgenoemde was niet tevreden over de aanpak van het duo tijdens het WK in Wenen.

Brouwer en Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013 en winnaars van brons op de Olympische Spelen van 2016, wonnen alle wedstrijden in de poule, maar werden vervolgens in de knock-out fase gelijk uitgeschakeld door een lager geplaatst duo uit België. En dat terwijl het behalen van een medaille de doelstelling was.'Robert en Alex zijn echt te vroeg uitgeschakeld. Daar hebben we ook een behoorlijk stevige nabespreking over gehad en dat wordt ook nog vervolgd', laat de bondscoach weten tegenover de NOS. 'Fysiek en technisch waren we goed genoeg om een medaille te winnen, maar het ging in de communicatie wat mis. In de wedstrijd tegen België hebben we het te weinig over volleybal gehad. Dat klinkt een beetje raar, maar we hadden het te veel over sfeer en over gevoel en te weinig over tactische plannen.'Op de vraag of het ook goed gaat komen met het duo Brouwer/Meeuwsen, antwoordt de bondscoach een duidelijk 'ja'.