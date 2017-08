Ranomi schrijft geschiedenis: eerste vrouw ooit onder 23 seconden

Ranomi Kromowidjojo heeft maandag het wereldrecord 50 meter vrije slag op de korte baan verbeterd. Ze tikte tijdens wedstrijden in Berlijn aan na 22,93. Daarmee is de ze eerste vrouw ooit die op de korte baan onder de 23 seconden finisht.

De zwemster uit Sauwerd was sneller dan Sarah Sjöström (23,10), de Zweedse die vorige drie keer goud won op het WK lange baan in Boedapest.Sjöström verbeterde vorige week in Moskou het wereldrecord op de 50 meter vrije slag korte baan. Ze zwom toen een tijd van 23,10.