Lycurgus maakt selectie compleet met Bulgaar

Abiant Lycurgus heeft met het aantrekken van de Bulgaar Trifon Lapkov de selectie voor het aankomende seizoen compleet. De 21-jarige passer-loper komt van een Bulgaarse club uit Dobrich.

Het team waarin Lapkov speelt was vorig seizoen de eerste tegenstander van Lycurgus in de Champions League. Lapkov maakte toen indruk op de technische staf van Lycurgus. De speler heeft een contract getekend voor één seizoen.Lapkov is 1.98 meter lang en speelde onder meer in het nationale team van Bulgarije. Coach Arjan Taaij: 'Lapkov is fysiek sterk, atletisch en beheerst alle onderdelen van het spel goed. Bovendien is het een jongen met veel energie en emotie in het veld.'Lapkov is blij met zijn contract. 'Het is mijn eerste grote transfer buiten Bulgarije en het wordt een onbetaalbare ervaring. Om een goede speler te worden is Abiant Lycurgus denk ik de perfecte plek voor mij.'