Spinbarg: een historisch turfschip vol Groninger volksverhalen

Over twee weken steekt 'ie van wal, het project Spinbarg. Aan boord van het oudste, nog varende Groningse turfschip De Familietrouw krijgt het publiek twaalf volksverhalen voorgeschoteld. De verhalen zijn vormgegeven door verschillende noordelijke kunstenaars.

De première van Spinbarg vindt plaats tijdens het Noorderzon Festival in de Stad. Daarna vaart het turfschip door de hele provincie.Op de vaste ligplaats van het uit 1894 daterende schip, tegenover het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de inrichting voor het project Spinbarg. In het ruim van De Familietrouw zijn twaalf kijkkasten geïnstalleerd.'Het zijn twaalf mini-theatertjes', zegt Margriet Westerhof, een van de initiatiefnemers van Spinbarg. 'In elk van die kastjes wordt een verhaal verteld door middel van animatiefilmpjes. Het zijn oude Groninger volksverhalen die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Veel van die verhalen zijn opgeschreven. Onder meer door Kornelis ter Laan.'Spinbarg ontleent de naam aan een Gronings volksverhaal over een oude spinster uit Jipsinghuizen. Christa Moesker uit de Stad, die onder meer filmpjes maakt voor Sesamstraat, verbeeldt aan boord van De Familietrouw het verhaal van de Groningse jonker Rudolf de Mepsche die in de 18e eeuw bij ´t Faan dood en verderf zaaide.Margriet Westerhof is behalve een van de initiatiefnemers van Spinbarg zelf ook filmmaakster. Van haar is ook een film te zien. 'Ik heb me verdiept in het leven van Griet Koenes, de heks van Munnekezijl.' Het resultaat is een sfeervol filmpje met muziek van Robert van Tol.Verder zijn er onder meer filmpjes te zien over Sappe, de pachtmeester van Cindy Lou Roxanne Monsanto, de piraat Stortebeker van Christiaan Coenraads en het verhaal van de 'widde' en 'swaarde' veerboot van Delfzijl door tweevoudig Gouden Kalf-winnaar Eric Steegstra.De Familietrouw waar alles op te zien valt, ademt historie uit en is op zich al een goede reden het Spinbargproject te bezoeken. Ruim honderdtwintig jaar geleden gleed het schip in Stadskanaal van de helling.De spitse praam vervoerde behalve turf ook aardappels, zand en grind. Het schip kwam twintig jaar geleden in bezit van het Veenkoloniaal Museum en heeft een vaste ligplaats bij het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela.Deze zomer vaart het schip met Spinbarg door de provincie. Vrijdag 18 augustus meert 'ie aan bij het Scheepvaartmuseum in de Stad. Daarna vaart De Familietrouw onder meer langs Sappemeer, Wedde, Briltil en Stadskanaal.