Dode en gewonde door ongeluk op N361 (update)

(Foto: De Vries Media)

Bij een ongeluk op de N361 bij Leens is maandagavond een persoon om het leven gekomen. De politie meldt dat een auto tegen een boom is gebotst en daarna in de brand is gevlogen.

Een tweede persoon wist uit het voertuig te komen. Deze is door ambulancepersoneel onderzocht en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.