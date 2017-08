Ernstig gewonde bij ongeluk op N361

(Foto: De Vries Media)

Bij een ongeluk op de N361 bij Leens is maandagavond een persoon ernstig gewond geraakt.

De politie meldt dat een auto tegen een boom is geknald. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.



Later meer.