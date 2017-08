Dagboek geëxecuteerde verzetsstrijder gestolen bij inbraak

(Foto: Emunah Somer)

Bij een inbraak in Groningen is het originele dagboek van de vermoorde verzetsstrijder George Hooijer gestolen.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Het dagboek zat in een kluis die is gestolen bij een neef van Hooijer, die het nog altijd bewaarde. De familie is bang dat de dieven de waarde van het dagboek niet inzien en het weggooien.



Engelandvaarder

Hooijer werd in 1924 in Voorthuizen geboren en behoorde tot de zogenaamde 'Engelandvaarders'. Dat zijn mensen die tijdens de oorlog naar Engeland wisten te ontkomen om vanuit daar de strijd tegen Nazi-Duitsland voort te zetten.



Gedropt boven Nederland

Hooijer werd in juli 1944 per parachute boven bezet Nederland gedropt om als radiotelegrafist contact te onderhouden tussen het verzet en de Nederlandse regering in Londen.



Geëxecuteerd

Begin december werd de zender al ontdekt en Hooijer werd gevangen genomen. In maart 1945 werd hij door de Duitsers doodgeschoten als represaille voor een mislukte aanslag op Hans Albin Rauter. Die was verantwoordelijk voor onderdrukking van het Nederlandse verzet en voor de deportatie van Joden.



Dagboek

Het dagboek van Hooijer bijhield op zijn onderduikadres, is na de oorlog terecht gekomen bij zijn familie in Groningen. De familie doet een oproep aan de dieven of vinders om het dagboek terug te brengen gezien de grote emotionele waarde die het voor hun heeft.