Kostbaar kunstgrasveld in gebruik genomen door WVV

Voetbalclub WVV uit Winschoten heeft maandagavond het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. Het hoogste zaterdagelftal had de primeur: een vijftiental spelers trainde op het nieuwe veld.

Met de aanleg van het kunstgrasveld is een langgekoesterde wens van WVV uitgekomen.Het veld heeft wel voor een financiële domper bij de gemeente Oldambt gezorgd. De gemeenteraad heeft vier ton gereserveerd voor het veld, maar de totale kosten blijken zo'n zes ton te zijn.WVV bemoeit zich daar verder niet mee. 'Dat is een kwestie van de gemeente, die beheert de financiën', zegt bestuurslid Rolf Drenth. Die wel erg blij is met het veld. 'Dit wilden we al jaren. Het is echt super, we zijn er erg blij mee.'In de winter kwam WVV altijd in de knel met de bestaande velden. 'In december lag er al geen gras meer op', zegt Drenth. 'In januari en februari kon je er haast niet trainen. Nu kunnen we het hele jaar door trainen. Dit veld kan 2700 uur per jaar gebruikt worden. Het is kwalitatief erg goed.'De spelers van het eerste zaterdagelftal zijn ook tevreden, zegt trainer Steven Komproe. 'Het veld veert mooi mee, het heeft een goede demping. Tot nu toe is iedereen lovend.'Komproe is ook hoofd van de jeugdopleiding van WVV. Met name daar ziet hij ook kansen. 'We hebben goede jeugdspelers, met wie we voor de winter altijd goed meedraaien', aldus Komproe. 'Maar na de winter is het altijd minder omdat we te lang stil staan. Nu kunnen we doortrainen, dus ik ben er van overtuigd dat we hiermee een stap vooruit kunnen maken.'Het veld in Winschoten heeft geen rubberen korrels, waar afgelopen jaar veel om te doen is geweest. 'Dat wilde de gemeente absoluut niet', zegt Drenth. 'Hier ligt een kunststofkorrel, die is compleet veilig. Deze korrels hebben de afgelopen twee jaar in het stadion van PEC Zwolle gelegen.'Met het kunstgrasveld zijn er geen smoesjes meer mogelijk voor WVV. 'De bal stuit niet meer raar op', zegt Komproe. Rolf Drenth: 'De voorwaarden zijn gecreëerd, dus we gaan voor een goed resultaat dit seizoen.'