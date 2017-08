Boeren zijn dag en nacht aan de slag

Boeren in Groningen zijn deze week dag en nacht aan de slag om de graanoogst op tijd binnen te krijgen.

Door het mooie weer van de afgelopen dagen heeft het graan een mooi laag vochtpercentage en het is de zaak om de oogst binnen te krijgen voordat het gaat regenen.Vanaf het middaguur tot diep in de nacht werken de combines om het graan van het land te krijgen.Veel boeren maken nu werkdagen van meer dan veertien uur, maar dat is geen probleem. 'Deze tijd is de kroon op ons werk', zegt boer Pieter Noordam uit Borgsweer. Gisteren was de combine van tien uur 's ochtends tot twaalf uur 's nachts op zijn land aan het werk en had 25 van de 50 hectare tarwe binnen gehaald.'Even een paar uur slapen en dan morgenochtend de combine smeren en tanken en als het droog blijft dan gaan we er weer tegenaan', zegt ook zijn medewerker Bert Groenhagen die op de combine zit.Boeren oogsten de tarwe het liefst met een vochtpercentage van minder dan 16 procent, omdat het dan kan worden bewaard. Als het vochtiger is moet het eerst gedroogd worden, wat brandstof en dus extra geld kost.Dus de boeren hopen nog op een paar mooie dagen.