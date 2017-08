Zwembad De Horsten: 'Zonder strijd geen overwinning'

'Er worden weer dezelfde vragen gesteld', zegt Bert Schomaker, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. De stichting had samen met de gemeente al een plan klaar voor het overnemen van het zwembad. Nu trekt het college 250.000 euro uit om nog eens naar het plan te kijken.

Om zwembad De Horsten te laten bestaan, wil Musselkanaal een dorpscoöperatie in het leven roepen. Met die coöperatie wil het dorp het zwembad in eigen beheer nemen. 'In 2015 hadden wij al plannen neergelegd. Op deze manier kon de gemeente deels bezuinigen en dan konden wij naast De Horsten, ook Bad Noord in Stadskanaal en 't Vlasmeer in Onstwedde openhouden. Hoeveel mooier wil je het krijgen...'Na overleg met de gemeente werd een businessplan opgesteld, dat uiteindelijk klaar was in juni. 'En nu moet ik in de krant lezen dat er weer 250.000 euro wordt besteed om te kijken of alle baden dicht moeten of alle baden open moeten blijven. Dat zijn dezelfde vragen, die er verdorie in november 2015 al lagen.'De stichting wil op 1 januari 2018 de exploitatie overnemen en in 2020 vol aan de bak gaan. 'We hebben dan twee jaar de tijd om alles gereed te maken en het bad toekomstbestendig te maken.' Zo wil de stichting de verwarming met aardgas terugdringen. 'We willen solidair zijn met de mensen in het noorden van de provincie.'In september gaat de raad het over de plannen hebben. 'Zij zijn dan aan zet', aldus Schomaker. Hij heeft er vertrouwen in dat ze dat ook zeker zullen doen. 'Zoals ooit een bekende Musselknoalster zei: Zonder strijd geen overwinning. En zo is het.'