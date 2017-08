Kritiek op nieuw wijkcentrum Cereswijk: 'Te veel faciliteiten in één gebouw'

'Heel mooi dat dit kan, maar het past niet.' Dat zegt Liny Woudwijk, voorzitter van buurthuis De Stobbe in de Cereswijk in Musselkanaal. Volgens haar komen er met de plannen van de gemeente Stadskanaal, Welstad en OPRON voor een nieuw wijkcentrum te veel faciliteiten in één gebouw.

De drie partijen stelden maandag bijna een miljoen euro beschikbaar om het voormalige schoolgebouw van De Meander om te bouwen tot een wijkcentrum Het voorstel van de gemeente voor het nieuwe centrum in de Cereswijk is dat basisschool De Badde, buurthuis De Stobbe en de peuterspeelzaal in het gebouw van De Meander komen. Het nieuwe wijkcentrum moet het verouderde meer dan veertig jaar oude centrum De Stobbe vervangen.'We vinden het prachtig dat het gebeurt, maar niet op deze manier. Het past niet. Er komen zo teveel faciliteiten in het gebouw', aldus Woudwijk. 'Activiteiten kunnen dan alsnog niet doorgaan. De scholen hebben hinder of wij hebben hinder. Dus het is keuzes maken.'Daarom wil de voorzitter opnieuw met de partijen om de tafel. Het bijgebouw zou volgens Woudwijk betrokken kunnen worden in het plan van de gemeente. Die zou eigenlijk plat. 'Misschien kan dat over vier, vijf jaar, als de school opgeknapt is.'De Stobbe is volgens Woudwijk de ontmoetingsplek voor de buurt. 'Er wordt heel veel georganiseerd. Van koken tot ouder- en kinderacitviteiten. Maar het centrum is erg oud en het mag wel wat groter.' Het liefst zou Woudwijk het centrum zelfs uitgebreid zien.Ze is dan ook blij met het geld van de gemeente, maar met de plannen is ze het oneens. 'Die miljoen is mooi, maar daar kan nog wel een beetje bij', grapt Woudwijk.