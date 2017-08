Vanmiddag kans op veel regen

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege onweersbuien, hagel en windstoten.

In de middag trekt een gebied met regen en onweersbuien langzaam noordwaarts. Vooral in het noorden en midden van het land kan lokaal veel regen vallen. De verwachting is meer dan 30 millimeter . Verkeer en buitenactiveiten kunnen hinder ondervinden.Volgens onze eigen weervrouw Harma Boer kunnen we de buien met kans op onweer, hagel en lokaal wateroverlast verwachten rond 16:00 uur.Vanaf halverwege de avond wordt het vanuit het zuiden droger.