Marit Kamps geselecteerd voor WK judo -18

Marit Kamps van Judoschool Veendam is geselecteerd voor het WK -18 dat woensdag begint. Ze komt daar op zaterdag voor het eerst in actie.

Het WK vindt plaats in het Chileense Santiago. Kamps betreedt de tatami in de klasse +70kg. Met haar gaan nog negen andere Nederlandse judoka's op jacht naar eremetaal.De zestienjarige Kamps deed in juli nog mee aan de Olympische Spelen voor Europese jeugd en won een bronzen medaille op het EK tot 18 jaar in Litouwen.