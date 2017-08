Stolpersteine Leek: 'Belangrijk dat het verhaal verteld wordt'

'In verreweg de meeste gevallen werden ze, na een reis van drie dagen, meteen na het uitstappen de gaskamers in geloodst. Er waren kinderen bij van een paar maanden, een paar jaar oud en soms ook hele oude mensen... Onvoorstelbaar dat dat gebeurd is.'

Sybrand Homan, voorzitter van de Werkgroep Stolpersteine Leek, is onder de indruk als weer een Stolperstein in de grond wordt gelegd ter nagedachtenis aan de Leekster joden die werden gedeporteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.Dinsdagochtend worden negentien Stolpersteine geplaatst in de gemeente Leek.Op de stenen staan niet alleen de namen en geboortedata van de slachtoffers, maar ook de datum waarop ze gedeporteerd werden vanuit kamp Westerbork naar Polen. De stenen worden geplaatst voor de huizen waar de slachtoffers woonden.Bijzonder is het dat de Duitse kunstenaar Gunter Demnig zelf naar Leek is gekomen om de twintig herdenkingsstenen te leggen. 'De reden is natuurlijk niet mooi, maar ik vind het belangrijk dat een Duitse kunstenaar met deze stenen door heel Europa onderweg is.'Demnig maakte al 61.000 Stolpersteine. 'Ik vind het belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Ik heb veel met scholieren te maken en ik merk dat het ook onder hen heel erg leeft. Duitse jongeren willen weten hoe zoiets in hun eigen land heeft kunnen gebeuren.'Homan is blij met de komst van de Duitse kunstenaar. 'Hij is inmiddels een bekende figuur in heel Europa geworden. Er komen ook mensen op zijn aanwezigheid af. Het is zeer bijzonder dat hij er zelf bij is.'Vanwege de vakantieperiode wordt in Leek geen ceremonie gehouden. 'Er worden wel korte levensberichten voorgelezen, maar de rest doen we op 7 september', laat Homan weten.Dan lezen leerlingen van basisscholen De Regenboog uit Tolbert en De Flint uit Nietap de namen en levensloop voor van de slachtoffers. Ook is er muziek en worden rozen op de stenen gelegd.Het is niet de eerste keer dat de herdenkingsstenen geplaatst worden. In 2015 legde Gunter de eerste stenen in Leek. 'Vorig jaar hebben we zelf ook wat gelegd, verspreid over de gemeente. Nu doen we er dus twintig en we hopen dat volgend jaar de laatste achttien stenen worden gelegd', aldus Homan.Demnig reist hierna door naar Steenwijk, Deventer en Denekamp om daar Stolpersteine te leggen.