Lopend Vuur: Ik stap niet in een vliegtuig zonder piloot

Na zelfrijdende auto's nu ook pilootloos vliegen? Vliegtuigen die volledig door een automatische piloot worden bestuurd zouden niet alleen goedkoper, maar ook veiliger zijn. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Nu al kunnen vliegtuigen automatisch landen en opstijgen en ook andere functies worden door computers uitgevoerd.Durf jij het? Of stap je echt niet in een vliegtuig zonder piloot?Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).Maandag was de stelling: ' Één keer per week post bezorgen is voldoende ' Ruim 80% was het hier niet mee eens. In totaal is er 5.482 keer gestemd.