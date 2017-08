Fietser klem onder vrachtwagen

(Foto: Gerrie de Groot/112Groningen) (Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

Aan De Venne in Winschoten is dinsdagochtend een fietser aangereden door een vrachtwagen. De fietser is door de aanrijding klem komen te zitten onder de vrachtwagen.

De brandweer heeft het slachtoffer kunnen bevrijden. Hoe de fietser eraan toe is, is onbekend.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.