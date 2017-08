Fietser klem onder vrachtwagen (update)

(Foto: Gerrie de Groot/112Groningen) (Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

Aan De Venne in Winschoten is dinsdagochtend een fietser aangereden door een vrachtwagen. De fietser is door de aanrijding klem komen te zitten onder de vrachtwagen.

De brandweer heeft het slachtoffer kunnen bevrijden. De 77-jarige vrouw uit Winschoten is gewond geraakt aan haar arm en voet. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.



De 42-jarige bestuurder uit Groningen, maar ook het slachtoffer worden nog gehoord de politie.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek.