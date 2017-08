David Waijers (18) wint Aardrijkskunde Olympiade in Belgrado

David Waijers (tweede van links) en zijn teamgenoten (Foto: RTV Noord)

Vier dagen alleen maar bezig zijn met aardrijkskunde. Dat deed de 18-jarige David Waijers van het Willem Lodewijk Gymnasium Groningen tijdens de internationale finale van de Aardrijkskunde Olympiade in Belgrado.

Dat zwoegen op allerlei opdrachten deed hij niet voor niets. Waijers werd tweede en won daarmee een zilveren medialle. 'Het waren drie testonderdelen die in vier dagen getoetst werden.'



Geografische elementen

Waijers maakte twee toetsen en verrichtte veldwerk. 'We moesten het veld in om de geografische elementen in het landschap te herkennen.' Ook moest Waijers een kaart maken. 'Hiervoor hebben we twee dagen rondlopen terwijl het 41 graden was. Het was echt zwemmen in je eigen zweet.'



Toekomst

Wat de zilvere plak voor zijn toekomst betekent, weet David Waijers niet. 'Ik ga het wel op mijn LinkedIn zetten, maar ik ga geen aardrijkskunde studeren. Volgend jaar wil ik economie gaan studeren.'



Nu de wedstrijd is afgelopen blijft David Waijers nog een week in Servië voor een rondreis. 'Ik sta op dit moment op een Romeinse opgravingsplaats.'