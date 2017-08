'We zijn kapot. Geradbraakt. We willen naar huis'

(Foto: Godlieb)

'We hebben de hele nacht op matjes gelegen. We zijn kapot, geradbraakt. We willen gewoon naar huis'. Dat zegt Elbert Godlieb uit Wagenborgen vanaf het vliegveld Funchal op het Portugese eiland Madeira.

Valwinden

Godlieb wilde zaterdag samen met zijn vrouw Erica na een vakantie van twee weken terugvliegen naar Nederland. Maar hun vliegtuig kan niet landen vanwege valwinden. 'Funchal is één van de gevaarlijkste luchthavens ter wereld, is mij verteld. Dat speelt ons parten. Er gaan wel enkele vliegtuigen weg, maar dat van ons kan elke keer niet landen. We hebben echt pech'.



Vergoeding

Daardoor zitten ze al vier dagen vast op het eiland. 'In het begin sliepen we 's nachts nog in een hotel. Maar afgelopen nacht moesten we op de grond slapen. Mijn vrouw en ik reizen behoorlijk veel. Maar dit kan echt niet.' Godlieb is boos op reismaatschappij Kras. 'Ik ga kijken of ik een vergoeding kan krijgen.'



Jarige vader

Thuis krijgen ze vandaag (dinsdag) bezoek van vrienden uit Amerika. Die kunnen ze niet ontvangen. Morgen (woensdag) wordt de vader van Godlieb 85 jaar. 'Daar wil ik toch echt graag bij zijn...'



Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. De bedoeling is dat ze dinsdagmiddag met de boot naar het nabijgelegen eiland Porto Santo varen en van daaruit terugvliegen naar Nederland.