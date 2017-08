Geen Groningse vrouwen in eredivisie basketbal

Er speelt volgend seizoen geen Gronings vrouwenteam in de basketbaleredivisie. Stichting Topbasketbal Noord Nederland heeft besloten om de entree op het hoogste niveau met een jaar uit te stellen.

De club uit Haren wilde alleen instappen als de basissituatie solide genoeg was. Sinds maart zijn er op sportief, organisatorisch en financieel vlak wel stappen gezet, maar niet voldoende om met vertrouwen te starten in de Eredivisie.'Van uitstel komt zeker geen afstel. Ik heb goede hoop dat we in december 2017 de vervolgstappen kunnen melden voor de benodigde start van een noordelijk topteam in de Eredivisie voor het seizoen 2018-2019', zegt bestuurslid Rijkwert van Slochteren.