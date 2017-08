Gezin ontvlucht woning vanwege lek en rot

Schimmel op de zolder, een ingestorte trap, scheuren in de muren en vrij spel voor ratten. De maat is vol voor de familie Van der Sluis. Ze zijn hun huis ontvlucht en bivakkeren in een caravan.

Het gezin woonde in een portiekwoning aan de Polmanstraat in Hoogkerk, onder de rook van de suikerfabriek. Het blok van zestien woningen heeft al zo'n twintig jaar vochtproblemen.Stephanie van der Sluis woont sinds 2011 in de woning. 'Ik kwam zonder gezondheidsproblemen hier, maar al snel had ik longklachten', vertelt ze. Ook haar kinderen van zeven en vier werden gezond geboren, maar hadden al snel last van luchtweginfecties. 'Ze gebruiken elke dag hun puffer', zegt Van der Sluis.'Er is slechte ventilatie, de luchtvochtigheid is steevast boven de zeventig procent en er is schimmel. In de winter krijg ik de kamers van de kinderen gewoon niet warmer dan 13 graden, hoe hoog ik de verwarming ook zet', vertelt ze.'Ik wil al heel lang dubbel glas; dat mag toch wel in 2017 zou je zeggen. Ik heb zelfs voorgesteld om meer huur te betalen. Maar sinds mijn officiële verzoek van januari is er nog niets gedaan.'Een overstroming die ook de woonruimten blank zette, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het gezin woont nu in een caravan, even buiten de stad.In de woning zitten ook gaten. 'Dus de ratten en muizen hebben nu al helemaal vrij spel.' Afgelopen maart kwam er nog een probleem bij: de balkons van ruim zestig woningen in de wijk bleken mogelijk onveilig en ze werden gestut.De woningen zijn sinds januari van dit jaar in het bezit van woningstichting Wierden en Borgen. Daarvoor waren de huizen in het bezit van Steelande Wonen, maar die corporatie ging op in Wierden en Borgen.Al snel stonden de bewoners bij hun nieuwe huurbaas op de stoep. 'We ontvingen een brief van een groep bewoners met de vraag om de problemen aan te pakken', zegt André Westerveld van de afdeling woondiensten.'We zijn direct in actie gekomen en zaten binnen een week met de bewoners om tafel. We hebben afgesproken dat we een inspectie doen om vast te stellen hoe de woningen erbij staan', ligt Westerveld toe.Hij vervolgt: 'We waren van plan de woningen in 2020 te slopen, maar nu wachten we eerst de resultaten van de inspectie af. Die komen volgende week. Daarna gaan we opnieuw met de bewoners om tafel en bekijken we wat er op korte termijn nodig is.'Bij dat gesprek schuift ook Stephanie van der Sluis aan. Haar doel: vervangende en gezonde woonruimte op een redelijke termijn voor alle bewoners van het blok.'Ik ga een goed gesprek voeren, maar eerlijk gezegd verwacht ik er niet heel van. Ik heb er gewoon een hard hoofd in vanwege alle ervaringen. Dit loopt al zo lang, maar ik heb het gevoel dat alles altijd in de papierversnipperaar verdwijnt.'Van der Sluis wil dat de gemeente Groningen ook aanschuift bij het gesprek. Ze schreef een open brief aan wethouder Roeland van der Schaaf van wonen.En verhuizen? 'Ja graag, ik zoek al tijden naar een andere woning maar ik kan niets vinden. De woningstichting heeft niets voor ons, zelfs niet in de vrije sector. En op internet reageer ik elke week op woningen, maar ik kom er niet tussen.'