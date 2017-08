Geen 'teringherrie' meer voor Paradigmfestival

Beertjes die gemaakt zijn met natuurlijke materialen, een podium die bestaat uit 700 boomstammen en eigen groentetuin. Dit weekend vindt voor de zevende keer het Paradigm Festival plaats. Na klachten over geluidsoverlast worden er dit jaar geluidswerende maatregelen genomen.

'We zijn wel geschrokken van vorig jaar', zegt festivaldirecteur Paul Grimmius. Toen het festival nog aan de oostkant van de stad was, waren er nauwelijks problemen met geluidsoverlast. 'En sinds vorig jaar, toen het festival op oude Suikerunieterein gehouden werd, waren dat opeens 200 of zelfs iets meer', aldus Grimmius. Door de wind kwam de muziek de stad in en ontstond er overlast.Daarom zijn er, in overleg met de gemeente Groningen, maatregelen genomen om de geluidsoverlast tegen te gaan. De standjes die aan de stadskant worden opgebouwd met een cardioïde opstelling. Hierdoor sturen de subwoofers (de lage tonen) de golven niet naar één kant, maar in elkaars richting gestuurd. 'Je creëert hierdoor contrageluid, waardoor het harde geluid wordt gedoofd.'Verder worden er hele grote geluidsschermen pal achter de geluidssystemen gezet. Ook huurt het festival Event Acoutics in. Dit bedrijf werkt ook bij festivals zoals Lowlands. Zij monitoren het geluid tijdens het festival in de omliggende wijken.Naast de geluidswerende maatregelen wil het festival zich ook meer gaan richten op een bredere doelgroep. 'Het festival duurt nu drie dagen in plaats van twee dagen, waarbij wij ons meer richten op jong en oud.'Zo wordt bij de chill-out live muziek gedraaid, is er de mogelijkheid om te yogaën en kan je lezingen over spiraliteit volgen. 'We krijgen vaak de vraag of de kinderen mee kunnen naar het festival. Dat vinden wij goed, maar het blijft een dancefestival.'