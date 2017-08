Taxibedrijf BIOS-groep kampte opnieuw met storing

Taxicentrale BIOS-groep in Groningen had opnieuw te maken met een storing. Dinsdagochtend lag de server er door een landelijke storing uit, waardoor BIOS geen computerverbinding met de taxi's had.

Daardoor konden geen ritten worden gegarandeerd aan klanten en werd hen gevraagd of ze later wilden terugbellen. Rond 12:00 uur was de storing verholpen: 'Nu komt alles langzamerhand weer op gang', zegt Richard van Veen van de BIOS-groep.Het taxibedrijf vervoert zo'n 700 WMO-klanten, met mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn. Twee weken geleden had BIOS ook al last van een grote storing, toen in de telefooncentrale.