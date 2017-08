Bijzondere vlinder gespot in Groningen

Hij is klein, bruin, heeft een geblokt bruin-wit randje en twee zwarte puntjes aan de onderkant van de vleugels. Lucie Kooistra uit de stad zag maandag een bijzondere vlinder: een geraniumblauwtje. Het beestje werd voor het laatst in 2005 gezien.

'De precieze locatie wil ik eigenlijk geheim houden, omdat het een kwetsbaar gebied is, maar het is ergens waar veel geraniums zijn', aldus Lucie Kooistra die de vlinder ergens in de stad vastlegde op beeld.Een maand geleden kocht Kooistra een tweedehands veldgidsje. Daar stond de vlinder in. 'Toen dacht ik, dit kan toch niet waar zijn. Ik heb het nog gevraagd in de Facebookgroep Vlinders en heb zelf zitten Googlen. Het is beginnersgeluk volgens mij.'Twee à drie seconden de tijd had Lucie Kooistra om de vlinder te fotograferen. Ze had die dag alleen geen fotocamera bij zich. 'Ik dacht, laat ik vandaag eens niet mijn camera meenemen en genieten van de natuur. Tsjah, toen kwam die vlinder. Ik heb de foto gemaakt met mijn iPhone en het plaatje viel mij niet tegen.'Door de veldgids ziet Kooistra opeens overal vlinders. 'Het geraniumblauwtje is maar een kleine vlinder, maar door die gids was ik heel erg gefixeerd op vlinders. Dus kon ik hem niet missen.''Dit is de eerste melding van dit jaar die we krijgen over dit vlindertje', aldus Kars Vening van de Vlinderstichting. In 1980 kwam het geraniumblauwtje nog niets eens voor in Europa.'Hij komt eigenlijk alleen voor in Zuid-Afrika. Eind jaren 80 is hij op een geraniumkwekerij in Mallorca gekomen. Die waren er niet zo blij mee, want de vlinders tasten de planten aan. Daarna verspreidde het beestje zich in Zuid-Europa.'Volgens Vening hoef je in Nederland niet bang te zijn voor het geraniumblauwtje. 'Ik zou juist harstikke blij zijn als ik zo'n beestje op mijn geraniums had. Hij is zo zeldzaam hier. Als mensen een geraniumblauwtje hebben, krijgen ze van mij gratis een geraniumplant om lekker door te kweken.'