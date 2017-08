Mexicaan Antuna voor twee jaar naar FC Groningen

Uriel Antuna speelt de komende twee seizoenen voor FC Groningen. De 19-jarige Mexicaan wordt gehuurd van Manchester City.

De FC heeft bovendien met Manchester afgesproken dat de Groningse club een doorverkooppercentage krijgt als Antuna ooit aan een andere club wordt verkocht.De explosieve rechtsbuiten viel afgelopen zomer op tijdens het WK voor jeugd in Zuid-Korea. Op dit toernooi viel ook de huidige FC Groningen-speler Ritsu Doan op.FC Groningen was al weken met de jeugdinternational in gesprek, maar door het ontbreken van de juiste papieren kon de overgang niet eerder plaatsvinden.Antuna vliegt volgende week naar Nederland.