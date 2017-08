Primeur voor Loppersum: Nieuwe transformator moet zonne-energie reguleren

Naast de Hubo in Loppersum staat 'ie, in een stenen hokje van drie bij zes: de nieuwe, slimme transformator van Enexis en de eerste in Nederland. Deze moet het teveel aan energie reguleren, dat over is van de vele zonnepanelen in het gebied.

Huizen in Loppersum liepen schade op door de aardbevingen en om die te compenseren, ontvingen bewoners subsidies tot 4000 euro. Daarmee investeerden velen in duurzame energie-oplossingen. Zo leggen investeerders windmolenparken aan en namen veel mensen in het gebied zonnepanelen 'Dat geeft veel spanning op het net, dat oorspronkelijk alleen is aangelegd om stroom te transporteren naar huizen. De nieuwe machine reguleert het grote aanbod', vertelt Trusanne, woordvoerder van Enexis.'Als we niks zouden doen, zou dat betekenen dat zowel huizen als bedrijven geen stroom meer zouden krijgen, omdat de transformatorstations er bij overbelasting uit zouden klappen.'De aanleg van dikkere kabels was een alternatieve oplossing voor het probleem. 'Daarvoor moet je veel investeren en de hele boel op de kop zetten. Dit is een praktische oplossing, het werkt goed in de praktijk en het scheelt enorm veel overheidsgelden.'De slimme transformator in Loppersum is de eerste in Nederland die volledig werkend is. Een tweede wordt binnenkort geplaatst in Foxhol. 'Dat betekent dat Groningen een primeur heeft, zowel qua energietransitie maar ook op de manier waarop we dat verdelen over de netten.'Mensen die zonnepanelen willen plaatsen, worden verzocht zich te melden bij het PIR (productie-installatieregister). Ze moeten zich volgens Jan Flonk bewust zijn van de gevolgen voor het netwerk, zo vertelt hij tegen het Dagblad van het Noorden: 'Als een aantal bewoners van een wijk zonnepanelen neemt, kan het zijn dat het netwerk aangepast moet worden en dat kost tijd. In die periode kan het overschot aan stroom niet terug het net op en verdien je niets terug.'