'Als kleine zelfstandige zit je hier absoluut niet op te wachten'

(Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

De zaak rond de naam van de karakteristieke vintagewinkel Loods G in de stad Groningen krijgt een staartje. De landelijk meubelketen Loods 5 is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Groninger rechtbank, die Loods G in het gelijk had gesteld.

Geschreven door Erik Hulsegge

Redacteur





Niet blij

Maar Loods 5 laat het er niet bij zitten en gaat dus in hoger beroep. Eigenaar Herman Nieman van Loods G is hier absoluut niet blij mee. 'Als kleine zelfstandige zit je hier absoluut niet op te wachten. Dit kost veel onnodige energie en die gebruik ik liever ergens anders voor'.



Kostenplaatje

Er hangt dus ook nog een kostenplaatje aan. 'Een hoger beroep brengt weer extra kosten met zich mee. En daar word je natuurlijk ook niet blij van. Maar ik ga ik het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. De rechter was al eerder heel duidelijk. Ik verwacht dan ook een zelfde uitslag', aldus een optimistische Nieman.



Het hoger beroep dient op 26 september voor het gerechtshof in Leeuwarden.



Lees ook:

- Loods G zegeviert in rechtszaak en mag naam behouden

- Meubelconcern sleept vintage-ondernemer voor de rechter Loods 5 vindt dat zij het recht op de naam 'Loods' hebben en dat het Groninger Loods G inbreuk heeft gedaan op hun naam en handelsmerk. Loods G moet de naam verwijderen. De Groninger rechtbank was het hier niet mee eens en stelde Loods G volledig in het gelijk.Maar Loods 5 laat het er niet bij zitten en gaat dus in hoger beroep. Eigenaar Herman Nieman van Loods G is hier absoluut niet blij mee. 'Als kleine zelfstandige zit je hier absoluut niet op te wachten. Dit kost veel onnodige energie en die gebruik ik liever ergens anders voor'.Er hangt dus ook nog een kostenplaatje aan. 'Een hoger beroep brengt weer extra kosten met zich mee. En daar word je natuurlijk ook niet blij van. Maar ik ga ik het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. De rechter was al eerder heel duidelijk. Ik verwacht dan ook een zelfde uitslag', aldus een optimistische Nieman.Het hoger beroep dient op 26 september voor het gerechtshof in Leeuwarden.