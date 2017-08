'De kans is groot dat de kluis met het gestolen dagboek op de bodem van het Eemskanaal ligt'

Het gestolen dagboek van de vermoorde verzetsstrijder George Hooijer is nog niet boven water, de originele aantekeningen waarop het gebaseerd is wel. Die lagen namelijk niet in de kluis die vorige week werd meegenomen uit een woning in Stad.

Dat ontdekte zijn neef George Hooijer dinsdagmiddag. De inbraak vond plaats in zijn huis. 'De originele aantekeningen blijken in een doos te liggen. En die is gelukkig niet gestolen.' Hooijer is vernoemd naar zijn op 12 maart 1945 door de Duitsers gefusilleerde oom.Het dagboek dat wel in de kluis zat is direct na de Tweede Wereldoorlog geschreven, aan de hand van de losse aantekeningen van Hooijer. Hij was een van de zogenaamde Engelandvaarders.De inbraak gebeurde vorige week, toen de familie Hooijer op vakantie was. 'Waarschijnlijk in de nacht van 2 op 3 augustus. Ik kreeg een telefoontje van de buurman, dat er was ingebroken.''Er zaten ook foto's, sieraden en paspoorten in de kluis. De dieven hebben denk ik geen idee gehad van de emotionele waarde die het dagboek voor ons heeft. Daar was het ze ook niet om te doen, denk ik.'Dat de originele aantekeningen er nog zijn, is een meevaller voor de familie. Maar Hooijer heeft de hoop dat ook het dagboek weer terugkomt nog niet opgegeven. 'Al is die kans klein, zo realistisch ben ik wel. De kans is groter dat de kluis over 25 jaar gevonden wordt op de bodem van het Eemskanaal, dan dat we het terugkrijgen.'