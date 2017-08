FC Groningen begint aan nieuw seizoen met miljoenentekort

FC Groningen heeft het komend seizoen een gat in de begroting van 2,2 miljoen euro. Daarnaast moet de club met een kleiner budget werken. Dat budget was ruim achttien miljoen euro en wordt 16,5 miljoen euro.

Dat heeft directeur Hans Nijland van FC Groningen zojuist bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse persdag.'Structureel komen we een bedrag te kort van vijf ton tot één miljoen euro', vertelt Nijland. 'Dat weten we vaak te dekken. Maar komend seizoen ontvangen we anderhalf miljoen euro minder aan televisiegelden. Ook denken we tweeduizend minder seizoenkaarten te verkopen. Dat is nog eens vierhonderdduizend euro minder.'Volgens Nijland kan dit tekort gedekt worden vanuit het eigen vermogen. 'Maar dat kan niet nog een jaar doorgaan. Dat noemen wij een uitdaging', zegt de directeur beslist. 'Als je de kust niet uit het oog verliest, zul je nooit nieuwe oceanen ontdekken.'Het spelersbudget blijft daarom intact. Ook investeert FC Groningen in de opleiding en de faciliteiten, zoals de grasmat van de Euroborg. 'Wij gaan de strijd aan', besluit Nijland.