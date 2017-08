COC Groningen: 'Overlast Emergobos gezamenlijk bestrijden'

De omwonenden en gebruikers van het Emergobos bij Westerlee moeten de overlast gezamenlijk aanpakken. Dat zegt voorzitter Annelies van Santen van COC Groningen Drenthe, de organisatie die opkomt voor de integratie van homoseksualiteit.

'Optreden tegen de bezoekers van de homo ontmoetingsplek werkt alleen maar averechts. Overleg in plaats van handhaven en bestrijden is wat mij betreft de manier', aldus Van Santen.'Ik begrijp heel goed dat omwonenden geen overlast willen ervaren, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat deze plek er kan zijn', vervolgt Van Santen. 'Het is een ontmoetingsplaats, de bezoekers hebben ook niet het gevoel dat ze iets strafbaars doen. Als je dan wilt handhaven, moet je als gemeente heel goed nadenken over de manier waarop je dat wilt doen.'Dat de gemeente Oldambt overweegt om buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en stagaires van het Alfa-college in te zetten vindt Van Santen op z'n minst bijzonder. 'Als je stage loopt moet je nog een hoop leren.''Bovendien vraag ik me af met welke opdracht de leerlingen en handhavers op pad stuurt. Ga je bezoekers wegsturen, en zo ja met welke boodschap doe je dat dan?'Volgens de voorzitter van COC Groningen Drenthe gaat er iets belangrijks aan handhaving en bestrijding vooraf: 'En dat is de vraag hoe gaan we hier samen uitkomen.'Burgemeester Pieter Smit wil na de zomervakantie graag met Van Santen om tafel om de problematiek te bespreken. 'Wij praten altijd graag mee, maar ik vind het belangrijk om eerst te bepalen wie de aangewezen personen zijn om met elkaar in gesprek te gaan.'